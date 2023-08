Benicio Del Toro na tropie mordercy. Zobacz pierwsze zdjęcia z kryminału ''Reptile'' 0

Platforma streamingowa Netflix za pośrednictwem Entertainment Weekly prezentuje pierwsze zdjęcia z thrillera neo-noir Reptile z Benicio del Toro i Justinem Timberlakem. Do publicznej wiadomości podana została także data premiery filmu.

Reptile to produkcja kryminalna skupiająca się na detektywie wezwanym do zbadania sprawy brutalnego morderstwa młodego agenta nieruchomości. W trakcie prowadzonego śledztwa odkrywa rzeczy, których się nie spodziewał, a które zagrażają jego udanemu małżeństwu. Detektyw zmuszony jest dotrzeć do sedna sprawy, w której nic nie jest takim, jak się wydaje.

W detektywa wciela się del Toro, a jego żonę odgrywa Alicia Silverstone. Rola Timberlake’a trzymana jest w tajemnicy, możliwe że to właśnie on wcieli się w zamordowanego mężczyznę, jednak to tylko nasze przypuszczenia. Na ekranie ujrzymy także Frances Fisher, Michaela Pitta, Owena Teague i Victora Rasuka. Za kamerą Reptile stanął reżyser teledysków Grant Singer. Jest to dla niego pełnometrażowy debiut fabularny.

Benicio Del Toro i Alicia Silverstone Benicio Del Toro i Ato Essandoh Benicio Del Toro Justin Timberlake i Frances Fisher Justin Timberlake

Premiera Reptile na Netflix 6 października. Przed tą datą film odbędzie swoją światową premierę we wrześniu na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto.

Źrodło: ew.com