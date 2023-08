Pierwsze międzynarodowe filmy zgłoszone do Oscarowego wyścigu 0

Korea Południowa, Tadżykistan oraz Szwajcaria wytypowały filmy, które będą walczyły o Oscara w kategorii Najlepszy Pełnometrażowy Film Międzynarodowy.

fragment plakatu filmu "Concrete Utopia"

Korea Południowa wybrała dramat katastroficzny Concrete Utopia. Przypomnijmy, że ten kraj już był zwycięzca w tej kategorii, a statuetkę zdobył Parasite. Najnowszy kandydat, to aktualny hit kasowy. Akcja produkcji rozgrywa się w Seulu, który został w dużej mierze zniszczony przez potężne trzęsienie ziemi. Jeden budynek stoi wysoko wśród ruin i staje się schronieniem dla osób znajdujących się w środku. Nie pozostaje to bez uwagi innych osób, które chętnie również tam zamieszkają, co jednak nie pasuje aktualnym lokatorom. W jednej z głównych ról występuje Lee Byung-hun, którego znamy z filmów G.I. Joe: Odwet, czy Terminator: Genisys.

Kolejnym krajem jest Tadżykistan, który wybrał dramat Melody na swojego narodowego reprezentanta. Jest to pierwszy raz od 18 lat, kiedy Tadżykistan zdecydował się wejść do tej kategorii i dopiero trzeci raz w historii. Film jest historią kobiety (Melody), która uczy w ośrodku dla dzieci chorych na raka. Mając 30 dzieci w hospicjum, zostaje poproszona o skomponowanie utworu z wykorzystaniem śpiewów 30 różnych ptaków. Znajduje zaledwie 20 osobników, a jej niemy pomocnik uświadamia Melody, że myśliwi wypędzili starego eksperta od ptaków z wioski.

Szwajcaria natomiast zdecydowała się wystawić film Foudre, czyli pełnometrażowy debiut fabularny scenarzystki i reżyserki Carmen Jaquier. Jest to film o dojrzewaniu, którego akcja toczy się w 1900 roku na tle wspaniałego górskiego krajobrazu i konserwatyzmu wiejskiej Szwajcarii. Nastolatka (Lilith Grasmug) ma złożyć śluby zakonne, ale zostaje zmuszona do powrotu do domu, gdy jej starsza siostra umiera w niewyjaśnionych okolicznościach. Dziewczyna zostaje zmuszona do zbadania śmierci swojej siostry, sprawdzając w ten sposób ograniczenia rodziny i społeczności wiejskiej.

Zgłoszenia

Wszystkie zgłoszenia i materiały na wyścig 2023 muszą wpłynąć do Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej do godziny 17:00 w poniedziałek 2 października. Lista 15 nominowanych zostanie ogłoszona 21 grudnia. Ostateczne nominacje zostaną ogłoszone 23 stycznia 2024 r. 96. ceremonia rozdania Oscarów odbędzie się 10 marca 2024 r.

Źrodło: Variety