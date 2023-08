Amandla Stenberg i ponadgatunkowa miłość w zwiastunie ''My Animal'' 0

Paramount Pictures prezentuje pierwszy zwiastun My Animal, filmu łączącego w sobie elementy horroru i romansu. W głównej roli występuje Amandla Stenberg, którą kojarzyć możecie z Nienawiść, którą dajesz czy Bodies Bodies Bodies.

Wideo daje nam pierwsze spojrzenie na bohaterkę, w którą wciela się Stenberg oraz na drugą dziewczynę. Ta skrywa szokujący sekret.

Jonny żyje w małym miasteczku, do którego przeprowadza się Heather z rodziną. Dziewczyny szybko nawiązują ze sobą bliskie relacje. Zakochują się w sobie, jednak uczucie to może mieć katastrofalne skutki. Heather jest nosicielką rodzinnej klątwy, przez co zmuszona jest do życia w odosobnieniu. Jej związek z człowiekiem może grozić wybudzeniem stłumionych pragnień, a gdy do zdania dojdzie wewnętrzne zwierzę, wydarzyć może się wszystko.

My Animal wyreżyserowała Jacqueline Castel. Pracowała ona na podstawie scenariusza napisanego przez Jae Matthewsa. Stenberg wciela się w Jonny, a Heather odgrywa Bobbi Salvör Menuez. W obsadzie są także Heidi von Palleske, Cory Lipman, Joe Apollonio, Scott Thompson, Dean McDermott i Stephen McHattie.

Po światowej premierze na Festiwalu Filmowym w Sundance film pojawi się w wybranych kinach 8 września. Następnie 15 września trafi do cyfrowej dystrybucji.

Źrodło: ComingSoon