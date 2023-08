Peter Dinklage szukającym inspiracji kompozytorem w zwiastunie ''Przyszła do mnie'' 0

Vertical Entertainment prezentuje pełny zwiastun romantycznej komedii z gwiazdorską obsadą. W Przyszła do mnie mającym swoją premierę na tegorocznym Festiwalu Filmowym w Berlinie grają m.in. Peter Dinklage, Anne Hathaway i Joanna Kulig.

Przyszła do mnie to zachwycająca komedia o miłości we wszystkich jej formach splata ze sobą historie uroczej obsady, postaci żyjących w romantycznej, tętniącej życiem metropolii Nowego Jorku. Kompozytor Steven Lauddem (Peter Dinklage) ma twórczą blokadę i nie może dokończyć muzyki do swojej wielkiej opery. Na polecenie swojej żony Patricii (Anne Hathaway), niegdyś jego terapeutki, wyrusza w poszukiwaniu inspiracji. To, co odkrywa, to znacznie więcej, niż się spodziewał lub sobie wyobrażał. Na jego drodze staje powiem energiczna Katrina (Marisa Tomei).

Za reżyserię i scenariusz filmu odpowiada Rebecca Miller. Do swojego dzieła oprócz wyżej wymienionych zaangażowała ona także Joannę Kulig do roli Magdaleny, Briana d'Arcy Jamesa jako Trey’a i Evana Ellisona jako Juliana.

Kinowa premiera Przyszła do mnie zaplanowana została na 29 września. Czy w ten dzień film trafi także do polskich kin, jeszcze nie wiemy.

Źrodło: ComingSoon