Dobra wiadomość! Nowy złoczyńca "Thora 5" będzie potężniejszy niż Hela 0

Reżyser Thor: Miłość i grom, Taika Waititi, ujawnił szczegóły dotyczące tego, czego fani mogą się spodziewać po przyszłości Chrisa Hemswortha jako Thora, a także jaki będzie jego nowy przeciwnik.

kadr z filmu "Thor: Ragnarok"

Nowe szczegóły ujawniają, że możliwy Thor 5 Chrisa Hemswortha będzie zawierał złoczyńcę potężniejszego niż Hela. Najnowszy film Marvel Cinematic Universe nie był idealny, a fani uznali, że Gorr the God Butcher, grany przez Christiana Bale'a, nie został dobrze wykorzystany, ponieważ wstawki komediowe zniszczyły mroczność opowiadania i film był nierówny. Pomimo dzielącego czwartego solowego filmu, historia MCU Thora wciąż się nie skończyła, a na dodatek pojawiły się pierwsze informacje o potencjalnym 5 filmie z serii.

W nadchodzącej książce Thor: Love and Thunder The Official Movie Special, która zostanie wydana 19 września 2023 r., reżyser Taika Waititi, opowiada o przyszłości MCU Thora i o tym, co może się z nią wiązać. Waititi wspomina, że ​​następna przygoda Thora powinna zawierać historię, która kontynuuje ewolucję postaci i daje mu rzeczy, z którymi może się zmierzyć, które sprawiają wrażenie, jakby opierały się na przeszkodach, które musi pokonać. Jedną z tych przeszkód w historii Thora 5 byłby złoczyńca, który jest silniejszy niż Hela, ponieważ Waititi uważa, że ​​​​muszą być w jakiś sposób potężniejsi.

Co mu pozostaje? To musi być coś, co wydaje się kontynuacją ewolucji postaci, ale wciąż w bardzo zabawny sposób i wciąż daje mu wyzwania, z którymi może się zmierzyć, tak jakby jego postać była budowana na przeszkodach, które musi pokonać. Nie sądzę, żebyśmy mogli mieć złoczyńcę słabszego od Heli. Czuję, że musimy zrobić krok naprzód i dodać złoczyńcę, który jest w jakiś sposób potężniejszy- wyjawił Waititi

Chociaż Thor 5 nie został jeszcze potwierdzony, wydaje się, że Waititi ma już sporo planów jeśli film posunie się do przodu. Reżyser ujawnił również, że jest jeden aspekt, który jego zdaniem jest bardziej wierny Thorowi niż jakakolwiek inna postać MCU, a jest to mitologia, z której się wywodzi. Waititi uważa, że ​​​​stawianie Thora przeciwko coraz bardziej dziwacznym i szalonym bestiom, potworom i kosmitom, pozostaje wierne Thorowi w komiksach i jego mitologicznemu pochodzeniu.

