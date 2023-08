''Minore'' - krwawy film inspirowany Lovecraftem. Zobacz zwiastun 0

W sieci zadebiutował zwiastun ciekawej produkcji dla fanów zarówno krwawego horroru, jak i postaci rodem z książek amerykańskiego pisarza H.P. Lovecrafta. Oto ’’Minore’’!

fragment plakatu promującego film ''Minore''

Nawiązując do nieziemskiego szaleństwa z najlepszych opowieści grozy Lovecrafta, zwiastun Minore jest pełen potężnych bestii z mackami i makabrycznych momentów krwawej przemocy.

A tak prezentuje się plakat filmu:

Akcja Minore rozgrywa się w nadmorskim porcie w Grecji. Rejon ten zaatakowany zostaje przez tajemnicze istoty z mackami wyszłe prawdopodobnie z dna oceanu. Sieją wielki zamęt w porcie, makabrycznie mordując ludzi. Powstałemu chaosowi zapobiec może tylko mały gang odmieńców składający się z muzyków, marynarza, kulturysty i babci…

Za reżyserię filmu odpowiada Konstantinos Koutsoliotas do tej pory pracujący przy filmach głównie jako spec od wizualnych efektów. Jest on także autorem scenariusza do Minore wraz z Elizabeth E. Schuch. Obsadę horroru prowadzą Davide Tucci, Daphne Alexander, Nicolas Bravos, Constantin Symsiris, Christos Callow, Efi Papatheodorou i Igor Górewicza.

Film swoją światową premierę miał w kwietniu tego roku na Fantaspoa International Fantastic Film Festival. Prawa do jego dystrybucji nabył Raven Banner mający w planach wypuścić go na zbliżającym się tegorocznym FrightFest i na meksykańskich festiwalu Macabro. Kiedy film trafi do szerokiej dystrybucji, na razie nie wiemy.

Źrodło: Bloody Disgusting