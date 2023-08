Amazon kasuje kolejny serial. ''Ich własna liga'' nie doczeka się 2. sezonu 0

Włodarze serwisu Amazon Prime Video zdecydowali o skasowaniu kolejnego serialu, który jakiś czas temu otrzymał odnowienie na drugi sezon. Los Peryferal podzieliła sportowa komedia Ich własna liga.

Serial miał zakończyć się drugim sezonem składającym się zaledwie z czterech odcinków. Jak widać nie doczekamy się nawet takiego skróconego finału.

Obie produkcje są pierwszymi namacalnymi ofiarami trwającego w Hollywood strajku scenarzystów i aktorów. Prace przy serialach zostały zablokowane, a to generowało niepotrzebne koszty.

Ich własna liga to serialowy remake filmu z 1992 roku o tym samym tytule. Opowiada on o amerykańskiej żeńskiej lidze baseballowej. Jest rok 1943. Carson Shaw jedzie do Chicago na kwalifikacje do amerykańskiej żeńskiej ligi baseballowej. Tam poznaje inne kobiety marzące o grze w baseball i nawiązuje znajomości, które otwierają jej świat. Mieszkająca w Rockford Max Chapman również przychodzi na testy, ale nikt nie daje jej szansy. Z pomocą najlepszej przyjaciółki, Clance, musi znaleźć inny sposób na spełnienie swoich marzeń.

Pierwszy sezon spotkał się z niezwykle pozytywnym odbiorem. Wielka szkoda, że produkcja ta nie zostanie odpowiednio ukończona.

