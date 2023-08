Dastmalchian miał mocny rok z występami w filmach takich jak Ant-Man i Osa: Kwantomania, Boogeyman, Oppenheimer, a ostatnio w Demeter: Przebudzenie zła. Po pojawieniu się w wielu franczyzach, takich jak Marvel Cinematic Universe, DC Extended Universe i trylogia Mroczny Rycerz Christophera Nolana, Dastmalchian ma nadzieję dodać kolejną franczyzę do swojej kolekcji.

Zaufaj mi, kiedy mówię, że mogę wnieść coś do wroga agenta 007, bez względu na to, czy on, ona, czy oni zostaną zagrani. Myślę, że nie ma nikogo, kto popchnąłby Bonda do granic swoich możliwości tak, jak ja, i bardzo chciałbym to zrobić. Więc moja propozycja jest dla nich. Nie mogę się doczekać, aż to przeczytają. A wtedy, kiedy dostanę tę rolę, będę ci winien, jak sądzę, 10%.

wyjawił David Dastmalchian