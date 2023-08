''Gad'' - zwiastun kryminału Netflix z Benicio del Toro i Justinem Timberlakiem 0

Tajemnicze morderstwo. Twardy detektyw. Prawda bardziej niebezpieczna, niż ktokolwiek sobie wyobrażał. Netflix prezentuje zwiastun kryminału Gad w gwiazdorskiej obsadzie.

Gad to produkcja kryminalna skupiająca się na detektywie wezwanym do zbadania sprawy brutalnego morderstwa młodej agentki nieruchomości. W trakcie prowadzonego śledztwa odkrywa rzeczy, których się nie spodziewał, a które zagrażają jego udanemu małżeństwu. Detektyw zmuszony jest dotrzeć do sedna sprawy, w której nic nie jest takim, jak się wydaje.

W detektywa wciela się Benicio del Toro, a jego żonę odgrywa Alicia Silverstone. Głównego podejrzanego zaś portretuje aktor i piosenkarz Justin Timberlake. Obsadę uzupełniają Frances Fisher, Michael Carmen Pita, Eric Bogosian, Domenick Lombardozzi, Karl Glusman i Matilda Lutz. Za kamerą filmu Gad stanął reżyser teledysków Grant Singer. Jest to dla niego pełnometrażowy debiut fabularny.

Premiera filmu na Netflix 6 października.

Źrodło: Netflix