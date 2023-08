TVP zrealizuje serial na podstawie historycznej powieści Bronisława Wildsteina 0

Historyczna powieść Bronisława Wildsteina '’Czas niedokonany'’ po 12 latach od premiery doczeka się ekranizacji. Na szklany ekran w formie odcinkowej produkcji przeniesie ją Telewizja Polska.

fragment okładki ''Czas niedokonany''

Scenariusz serialu został już napisany. Jego premiera zaplanowana jest na 2025 rok. Jak na razie nie wiemy nic o obsadzie produkcji, jak i o dacie rozpoczęcia zdjęć.

Czas niedokonany to epicka opowieść przedstawiająca losy ludzi wplątanych w ponurą historię dwudziestego wieku. Od pogromu we wsi pod Pińskiem do rzeczywistości III RP autor prowadzi nas drogami krętymi, raz po raz cofając narrację, zmieniając epoki i kraje. Śledzimy losy kilku pokoleń rodziny Broków, którym historia nie oszczędziła niczego, ani cierpienia, ani zdrady, ani zbrodni,ani ideologicznego zaczadzenia. Ale można na książkę spojrzeć nieco inaczej, a mianowicie jak na zapis oraz próbę zrozumienia doświadczeń, które ukształtowały dzisiejszą Polskę, od krwawej rewolucji październikowej przez pełną nadziei Solidarność po marność III Rzeczpospolitej. Wreszcie książkę tę można czytać jako swoisty moralitet pokazujący walkę ludzi z pokusami zła i nicości, tymi pokusami, którymi tak skutecznie zwodził nas wiek dwudziesty, i które w wieku dwudziestym pierwszym wcale nie straciły swojego powabu.

Źrodło: Press, Empik