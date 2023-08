''Creepshow'' - antologiczna seria grozy powraca na 4. sezon. Zobacz zwiastun 0

Creepshow, serialowa antologia grozy powraca z czwartym sezonem. Ta odcinkowa produkcja będąca połączeniem horroru i komedii powstała na podstawie kultowej serii filmowej o tym samym tytule.

fragment plakatu promującego serial ''Creepshow''

Mrożące krew w żyłach opowieści, przedstawione w odcinkach. Nawiedzone domki dla lalek, wilkołaki, mordercze gobliny, nikczemne dzieciaki w przebraniach podczas Halloween, zmarli oraz przypadki medycznych cudów – to tylko mały przedsmak tego, czego można się spodziewać. Nigdy nie wiadomo, co czai się na kolejnej stronie…

Produkcja pełna jest praktycznych efektów specjalnych co daje nam bardzo miły powrót do przeszłości. Czwarty sezon Creepshow zadebiutować ma na antenie AMC oraz serwisach AMC+ i Shudder już 13 października. Nowa seria składa się z sześciu strasznych odcinków, które z pewnością zjeżą Wam włos na głowie.

Creepshow to serial produkcji Cartel we współpracy z Monster Agency Productions, Taurus Entertainment i Striker Entertainment. Jego producentem wykonawczym i showrunnerem jest Greg Nicotero, znany z hitowej postapokaliptycznej serii The Walking Dead. Pierwszy sezon Creepshow zadebiutował w 2019 roku.

Źrodło: Bloody Disgusting