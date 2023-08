Gael García Bernal jako homoseksualny wrestler w zwiastunie biograficznego dramatu ''Cassandro'' 0

Serwis Amazon Prime Video, dla którego powstaje dramat biograficzny Cassandro zaprezentował w sieci pierwszy zwiastun. W roli ekstrawaganckiego, meksykańskiego wrestlera, słynącego również z bycia przedstawicielem społeczności LGBT, aktor pochodzący z tego samego kraju Gael Garcia Bernal.

Akcja filmu rozgrywa się na początku lat 80., kiedy to homoseksualny Saul Armendariza mieszkający na granicy amerykańsko-meksykańskiej w El Paso w Teksasie, regularnie podróżuje do Ciudad Juarez w Meksyku, gdzie bierze udział w zapaśniczych zawodach. Szkoli się on w lucha libre, meksykańskiej odmianie wreslingu, w której to zawodnik chroni swoją tożsamość nosząc maskę i występując pod pseudonimem. Początkowo Saul występuje jako El Topo. Kiedy jednak za jego karierę bierze się trenerka Sabrina, mężczyzna zmienia swój pseudonim na Cassandro i pod nową tożsamością wywraca świat wrestlingu do góry nogami zapewniajac swoim fanom niesamowitą rozrywkę. W karierze nie przeszkadza mu nawet bycie osobą homoseksualną, co w tym zawodzie nie jest zbytnio popierane.

W rolach głównych oprócz Bernala, występują Raul Castillo, Roberta Colindrez, Bad Bunny, Perla De La Rosa, Joaquín Cosío, Robert Salas i El Hijo Del Santo. Za kamerą stanął zdobywca Oscara i Emmy Roger Ross Williams. Jest on także współautorem scenariusza wraz z Davidem Teague.

Cassandro swoją światową premierę miał w tym roku na Festiwalu Filmowym Sundance. W serwisie Rotten Tomatoes dramat ten ma aż 97% i ocenę 7,6 na 10. Bernal zaś zebrał wiele pochwał za swój występ w roli Saúla Armendáriza.

Premiera filmu na platformie Amazon Prime Video 22 września.

Źrodło: Dark Horizons