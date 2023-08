Ed i Dexter powracają w zwiastunie sequela filmu ''Operacja ''Hamburger'''' 0

Paramount+ prezentuje pierwszy zwiastun filmu Good Burger 2. To powstała po latach kontynuacja komedii Briana Robbinsa Operacja ''Hamburger''.

Oryginalny film wyszedł w 1997 roku, tak więc po ponad 20 latach do swoich ról powracają Kenan Thompson i Kel Mitchell. Produkcja z ubiegłego wieku opowiada o leniwym uczniu szkoły średniej Dexterze, który zatrudnia się w barze szybkiej obsługi o nazwie Good Burger. Pracuje tam już jego dobry kolega Ed. Dexter musi zarobić na naprawę samochodu swojego nauczyciela, szybko jednak wdraża się w klimat i w pracę pomagając Edowi utrzymać lokal i pokonać konkurencję.

Film ten zdobył mieszane recenzje, jednak jak na tamte czasy był kasowym hitem zarabiając 23,7 miliona dolarów przy budżecie wynoszącym 8,5 miliona. Przez lata zyskał miano kultowego.

W sequelu Dexter (Kenan Thompson) załamuje się po niepowodzeniu jego kolejnego wynalazku. Postanawia powrócić do swojej dawnej pracy, w której to Ed (Kel Mitchell) przyjmuje go z szeroko otwartymi ramionami. Dexter chcąc odwdzięczyć się koledze snuje plan postawienia knajpy na nogi. Czy jednak nie narazi lokalu na wielkie ryzyko swoim pomysłem?

Film wyreżyserował Phil Traill. Premiera Good Burger 2 w serwisie Paramount+ pod koniec tego roku. Dokładna data zostanie dopiero podana.

Źrodło: Dark Horizons