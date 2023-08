Swoją teorię na ten temat wysnuł jeden z reżyserów serialu Marc Jobst. Według niego Cavill po trzysezonowym wcielaniu się w Geralta z Rivii, był wyczerpany tą rolą.

Jobst w jednym z ostatnich wywiadów przyznał, że praca na planie Wiedźmina wymaga wielu wyrzeczeń, jest to wielkie serialowe przedsięwzięcie, a Cavill dawał na planie z siebie wszystko, aby jego bohater wypadł doskonale. Tym samym po trzech sezonach mógł być wyczerpany i wypalony rolą.