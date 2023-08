Kelsey Grammer na pierwszych zdjęciach z kontynuacji kultowego serialu komediowego ''Frasier'' 0

Paramount+ dla którego powstaje dalszy ciąg przygód Frasiera, opublikował pierwsze zdjęcia z planu kontynuacji. Widzimy na nich co najważniejsze Kelsey'a Grammera, który po latach powraca do swojej kultowej roli.

W kontynuacji zobaczymy jak Frasier radzi sobie w kolejnym rozdziale swojego życia. Przebywając w Bostonie stawia czoła nowym wyzwaniom. Przyjdzie zmierzyć mu się zarówno z nimi, jak i z nowymi relacjami do nawiązania oraz starymi marzeniami pragnącymi spełnienia.

Oryginalny serial przedstawiał życie psychiatry, a zarazem gospodarza radiowego programu poświęconego ludzkim problemom, dr. Frasiera Crane. Każdy odcinek to świeża porcja nerwicy i zmartwień doświadczanych przez bohatera – chwiejnego i nadętego, dwukrotnie rozwiedzionego psychiatrę. Frasier musiał pożegnać swoje ukochane spokojne domowe życie o zapachu cygar i smaku wykwintnej kuchni, kiedy wprowadził się do niego jego ojciec, były policjant. Oprócz ojca, do jego życia wprowadzili się bowiem jego "przyjaciele" – opiekunka Daphne, pies Eddie, oraz jakby tego było mało – jego stary, obleśny rozkładany fotel.

Do swoich ról po latach powracają także Peri Gilpin oraz Bebe Neuwirth. W obsadzie są także Nicholas Lyndhurst, Jack Cutmore-Scott, Toks Olagundoye, Jess Salgueiro i Anders Keith. Scenariusz napisali Chris Harris i Joe Cristalli. Podobnie jak oryginał, serial Paramount+ Frasier kręcony jest przed prawdziwą publicznością znajdującą się w studiu.

Poniżej zdjęcia z kontynuacji:

Premiera dwóch pierwszych odcinków odnowionego serialu Frasier, które wyreżyserował James Burrows, już 12 października. 17 października zaś ich emisja na antenie CBS.

Frasier emitowany był od 1993 do 2004 roku. Serial ten zdobył łącznie 108 nominacji do nagród Emmy wygrywając 37 z nich. Grammerowi zaś przyniósł dwa Złote Globy dla najlepszego aktora.

Źrodło: Dark Horizons