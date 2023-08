Inwazja Obcych w zwiastunie animacji "Kosmici w mojej szkole" 0

Twórcy Pies w rozmiarze XXL przedstawiają sięgającą gwiazd komedię przygodową o miniaturowych kosmitach, którzy zamieszkali w… ciele nastoletniego chłopca. Razem przyjdzie im zmierzyć się z galaktycznym zagrożeniem, obronić szkołę przed najeźdźcami z kosmosu i dokonać takich cudów, że w głowie się nie mieści. Zobaczcie zapowiedź animacji Kosmici w mojej szkole.

kadr z filmu "Kosmici w mojej szkole"

W wyniku kosmicznej anomalii statek Sił Obrony Galaktyki i jego miniaturowa załoga – Gus, Max i Sophie trafiają do wnętrza mózgu 16-letniego ucznia – Normana. Od teraz widzą i słyszą wszystko to co nastolatek. A to dopiero początek kłopotów, bo dzielni kosmici są w trakcie misji, od której zależy dobro i przyszłość Wszechświata. Teraz, aby pokonać największego wroga – międzygalaktycznego złoczyńcę Zoltharda, Gus, Max i Sophie będą musieli ujawnić się i poprosić chłopca o pomoc. Muszą się jednak śpieszyć, bo podstępny Zolthard przejął już kontrolę nad umysłem dyrektorki szkoły, do której chodzi Norman i przeciąga na swoją stronę kolejnych nauczycieli. Czasu jest coraz mniej, po szkolnych korytarzach krąży UFO, a kosmicznie komiczna konfrontacja dosłownie wisi w powietrzu!

Za powstanie filmu odpowiadają Paul Louis Meyer i Gerhard Painter. Premiera produkcji w naszych kinach 22 września 2023 roku.

