Lionsgate szykuje serialową wersję ''Złych mamusiek'' 0

Lionsgate i STXfilms nawiązały współpracę, aby stworzyć serial oparty na popularnych, dość sprośnych filmach z serii Złe mamuśki. Jak zapowiadają twórcy produkcja telewizyjna pełna będzie skandalicznego humoru i historii, które sprawiły, że oba filmy należące do serii stały się hitami.

Oryginalny film Złe mamuśki wyszedł w 2016 roku. Już rok później doczekał się on sequela zatytułowanego Złe mamuśki 2. Jak przetrwać święta. Obie produkcje ze względu na obsadę i swój sprośny humor odniosły ogromny sukces, na imdb zyskując ocenę oscylującą w okolicach szóstki. Żaden z nich nie przekroczył także 30 milionów budżetu, a łącznie zarobiły ponad 314 milionów dolarów.

Jak na razie nie znamy żadnych szczegółów dotyczących fabuły planowanego serialu. Nie wiemy także czy powróci w nim ktoś z oryginalnej obsady, w tym trójca '’złych mam'’ – Mila Kunis, Kristen Bell i Kathryn Hahn.

Oryginalny film poruszał tematy istotne dla wielu rodziców, zwłaszcza matek. Zbadano wyzwania i presje współczesnego macierzyństwa, poruszając takie tematy, jak równowaga między życiem zawodowym a prywatnym, oczekiwania społeczne i chęć oderwania się od ciągłych wymagań rodzicielstwa. Jon Lucas i Scott Moore zrobili to na poziomie, ale pozwalając sobie także w dużej mierze na prymitywny humor, co przypadło widzom do gustu.

Źrodło: Collider