Jenna Coleman szuka zemsty w zwiastunie serialu "Wilderness" 0

Amazon Studios wypuściło pierwszy zwiastun Wilderness nadchodzącego thrillera, w którym Jenna Coleman planuje misterną zemstę na mężu po tym, jak dowiedziała się, że zdradza ją ze współpracownicą.

fragment plakatu serialu "Wilderness"

Serial opowiada historię brytyjskiej pary Liv i Willa, która wydaje się mieć wszystko: solidne małżeństwo; nowe, wspaniałe życie w Nowym Jorku, tysiące mil od ich rodzinnego miasta na prowincji; i wciąż na tyle młodzi, by czuć, że całe życie przed nimi. Dopóki Liv nie dowie się o romansie Willa. Po złamanym sercu szybko pojawia się kolejna emocja: wściekłość. Zemsta jest dla niej jedyną opcją, a kiedy Will proponuje wycieczkę po imponujących amerykańskich parkach narodowych, aby dać ich związkowi nowy początek, Liv wie, jak to zrobić…

Serial powstał na podstawie powieści autorstwa B.E. Jonesa pod tym samym tytułem, serial został napisany i stworzony przez Marnie Dickens, a reżyserem jest So Young Kim. Do Colemana dołączą Oliver Jackson-Cohen jako Will, Ashley Benson jako Cara i Eric Balfour jako Garth. Producentami wykonawczymi są Kim i Elizabeth Kilgarriff, a producentem projektu jest Firebird Pictures.

Serial będzie dostępny na Prime od 15 września.

Źrodło: comingsoon.net