''The Morning Show'' - zobacz nowy zwiastun 3. sezonu 0

Uwielbiany przez widzów komediodramat The Morning Show realizowany dla platformy Apple TV+ powraca z 3. sezonem. W sieci zadebiutował kolejny zwiastun nowych epizodów, w których do swoich świetnych ról powracają Jennifer Aniston i Reese Witherspoon.

fragment plakatu promującego serial ''The Morning Show''

The Morning Show to sztandarowy serial Apple TV+, który zadebiutował w 2019 roku i okazał się wielkim sukcesem. Produkcja ukazuje nam świat polityki i mediów od kulis. Widzimy co dzieje się poza kamerami w trakcie śniadaniowego programu telewizyjnego. Prezenterzy swoje również mają na sumieniu, a po odkryciu głośnego skandalu, którego bohaterem jest jeden z nich, życie reszty również wywraca się do góry nogami.

W trzecim sezonie stacja UBA staje się ofiara cyberataku, grożącego ujawnienie największych tajemnic mogących zaszkodzić jej pracownikom. Aby uratować UBA, miliarder, korporacyjny tytan Paul Marks, oferuje zakup firmy. Jednak jak zapowiada zwiastun, umowa ta może nieść ze sobą wysoką cenę, którą poczuje głównie Alex Levy, bohaterka w którą wciela się Aniston.

Serial został stworzony i wyprodukowany przez Michaela Ellenberga, a Kerry Ehrin jest scenarzystą. W obsadzie nowych epizodów oprócz dwójki wspomnianych aktorek powracają Mark Duplass, Billy Crudup, Greta Lee, Julianna Margulies, Nestor Carbonell, Karen Pittman, Bel Powley, Desean Terry, Janina Gavankar, Tom Irwin i Marcia Gay Harden. Nowi na ekranie to Jon Hamm, Stephen Fry, Tig Notaro i Nicole Beharie.

Premiera 3. sezonu The Morning Show już 13 września.

Źrodło: Apple TV+