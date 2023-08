Paul Mescal w zwiastunie ''Foe'' - filmu science fiction powstałego w oparciu o powieść Iaina Reida 1

Studio MGM prezentuje zwiastun nowego filmu reżysera nagradzanego dramatu Lion. Droga do domu. Projekt noszący tytuł ’’Foe’’ jest adaptacją powieści science fiction Iaina Reida z 2018 roku.

Foe jest filmem science ficion, ale zawiera w sobie także liczne elementy dzieła psychologicznego. Jego akcja rozgrywa się w 2065 roku. Świat przyszłości jest zniszczony, a za katastrofę w dużej mierze odpowiadaja wielkie korporacje. Naturalne środowisko rozpada się, nie dając ludziom możliwości do normalnego życia. Główni bohaterzy to Junior i Henrietta, młode małżeństwo, które mieszka na odosobnionej farmie. Ich spokojne, samotne życie zostaje zakłócone, gdy w ich progach staje tajemniczy nieznajomy. Twierdzi on, żę Junior został losowo wybrany w kosmiczną podróż na eksperymentalną stację krążącą wokół Ziemi. Eskapada ta ma trwać dwa lata. Na czas nieobecności mężczyzny kobieta nie zostanie jednak sama, towarzyszyć ma jej biomechaniczna kopia męża.

W rolach głównych występują Saoirse Ronan, Paul Mescal i Aaron Pierre. Film wyreżyserował Garth Davis.

Premiera Foe w USA 6 października. Następnie film trafi do serwisu Amazon Prime Video. Data jego debiutu tam nie została jednak jeszcze podana.

Źrodło: Dark Horizons