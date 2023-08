''Wolf Like Me'' powraca z 2. sezonem. Są pierwsze zdjęcia i data premiery 0

Wolf Like Me to wyjątkowy serial Peacock, który łączy w sobie wątek nadprzyrodzony z miłosnym. Kobieta zakochuje się w mężczyźnie, który okazuje się być wilkołakiem. Produkcja po udanym debiucie w ubiegłym roku, powraca z drugim sezonem.

Isla Fisher i Josh Gad powracają, aby kontynuować swój dziwaczny romans w drugim sezonie Wolf Like Me, którego premiera odbędzie się 19 października na platformie Peacock. Na sezon ten składać ma się siedem półgodzinnych odcinków.

Tak prezentują się pierwsze zdjęcia z produkcji:

Każdy wnosi swój własny życiowy bagaż do nowego związku – także Gary i Mary. Kiedy Mary nieoczekiwanie wkracza do świata, w którym żyje Gary i jego 11-letnia córka Emma, wszystko wskazuje na to, że los sprzyja nowej miłości. Gary i Mary zbliżają się do siebie, ale już wkrótce zaczynają się bać – wygląda na to, że ich życiowy bagaż jest wyjątkowo ciężki.

W nowych epizodach Mary i Gary wkroczą w nową fazę swojego związku stając przed największym jak dotąd wyzwaniem jakim jest ciąża. Starają się o dziecko, jednak nasuwa im się wiele pytań. Czy ich dziecko będzie normalne? Jak długo uda utrzymać im się wszystko w tajemnicy przed resztą rodziny? Czy wydarzenia z odludzia powrócą, aby ich prześladować? Jakby tego było mało w życiu Mary pojawia się jej dawny profesor Anton powodując, że na jaw wychodzą sekrety z przeszłości kobiety. Te powodują wątpliwości u Gary’ego, który już nie jest taki pewien tego, że Mary jest mu przeznaczona.

Do głównej obsady drugiego sezonu w roli Antona dołączą Edgar Ramirez. Twórca serialu to Abe Forsythe.

Źrodło: Bloody Disgusting