Spore opóźnienie w premierze kinowej animacji ''Lord of the Rings: The War of the Rohirrim'' 0

Wytwórnie New Line Cinema i Warner Bros. Pictures Animation wspólnie pracują nam animowanym filmem kinowym należącym do uniwersum '’Władcy Pierścieni'’. Produkcja jednak jak właśnie poinformowano zaliczy spore opóźnienie jeśli chodzi o jej premierę.

Animacja nosząca tytuł Lord of the Rings: The War of the Rohirrim według aktualnie podanej daty wejdzie do kin 13 grudnia 2024 roku. To ponad półroczne opóźnienie w stosunku do pierwotnie podanej daty 12 kwietnia.

Scenariusz tego animowanego filmu napisali Phoebe Gittins i Arty Papageorgiou. Jego akcja rozgrywać ma się na 183 lata przed wydarzeniami z filmu Władca Pierścieni: Dwie Wieże. Głównym bohaterem tej produkcji będzie Helm Hammerhand, król Rohanu, któremu głosu udziela Brian Cox.

Za reżyserię Lord of the Rings: The War of the Rohirrim odpowiada Kenji Kamiyama. Głosu bohaterom animacji udzielą m.in. wspomniany Cox, Gaia Wise, Miranda Otto, Luke Pasqualino, Lorraine Ashbourne, Yazdan Qafouri, Benjamin Wainwright, Laurence Ubong Williams, Shaun Dooley Michael i Jude Akuwudike.

Filmy z serii '’Władca Pierścieni'’ wyniosły arcydzieło Tolkiena na nowy kinowy poziom i zainspirowały całe pokolenie. To dar móc ponownie odwiedzić Śródziemie. To będzie epicki portret, jakiego jeszcze widzowie nie widzieli powiedział Toby Emmerich, prezes Warner Bros. Pictures Group.

Źrodło: ComingSoon