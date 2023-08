''Diuna: Część druga'' - film przez trwające strajki zalicza spore opóźnienie 0

Warner Bros. Pictures opóźnia premierę drugiej części filmu Diuna. Zmiana ta spowodowana jest trwającym ciągle w Hollywood strajkiem aktorów.

Film Diuna: Część druga, który swoją premierę miał mieć 3 listopada tego roku, przesunięty został na rok kolejny. Aktualna data jego kinowego debiutu to 15 marca 2024 roku.

Diuna: Część druga kontynuuje mityczną podróż Paula Atrydy, który jednoczy się z Chani i Fremenami, będąc na wojennej ścieżce zemsty przeciwko spiskowcom, którzy zniszczyli jego rodzinę. Stając przed wyborem między miłością swojego życia a losem znanego wszechświata, stara się zapobiec straszliwej przyszłości, którą tylko on może przewidzieć.

Filmową serię na podstawie słynnej powieści Franka Herberta reżyseruje Denis Villeneuve. Pracuje on na scenariuszu autorstwa Jona Spaihtsa.

Jak na razie Warner Bros. zmienił daty premier tylko dwóch swoich filmów, Diuny i animowanej produkcji należącej do uniwersum '’Władcy Pierścieni'’. Grudniowe wielkie premiery w dalszym ciągu są aktualne, a są to: Wonka z datą premiery na 15 grudnia, Aquaman and the Lost Kingdom na 20 grudnia i Kolor purpury na 25 grudnia.

Źrodło: Deadline