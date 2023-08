Michael Fassbender na plakacie promującym nowy film Davida Finchera ''The Killer'' 0

Przed światową premierą w tym tygodniu na Festiwalu Filmowym w Wenecji w sieci zadebiutował nowy plakat promujący kolejnego dzieło Davida Finchera, brutalny film noir The Killer. W głównej roli Michael Fassbender.

Film oparty jest na powieści graficznej Alexisa Nolenta i Luca Jacamona i opowiada historię zawodowego zabójcy (Michael Fassbender) zagubionego w świecie bez kompasu moralnego. Jest sam, uzbrojony po zęby i powoli traci rozum, czekając na kolejny cel. Katastrofalne pudło sprawia, że zabójca musi stoczyć walkę ze zleceniodawcami i z samym sobą w międzynarodowej obławie, w której — jak utrzymuje — nie ma nic osobistego.

Poniżej wspomniany plakat:

Nad projektem tym Fincher myślał już od ponad dekady, jednak zrealizować go zdecydował się dopiero teraz. Zdjęcia do The Killer rozpoczeły się w listopadzie 2021 roku. Plany filmowe umiejscowione zostały w Los Angeles, Paryżu, Nowym Orleanie, Chicago i na Dominikanie.

Fincher pracował na scenariuszu autorstwa Andrew Kevina Walkera. W rolach głównych oprócz Fassbendera występują także Tilda Swinton, Arliss Howard, Charles Parnell i Sophie Charlotte.

The Killer najpierw w październiku zadebiutuje w wybranych kinach, a 10 listopada trafi na Netflix.

