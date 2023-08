Disney+ kasuje serial ''Doogie Kameāloha, lekarka'' po 2. sezonach 0

Nie poznamy już kolejnych losów doktor Lahela "Doogie" Kameāloha. Disney+ postanowił skasować lekarski serial Doogie Kameāloha, lekarka skierowany do młodych widzów po zaledwie dwóch sezonach.

Fabuła Doogie Kameāloha, lekarka opiera się na pomyśle serialu z lat 90-tych XX wieku Doogie Howser, lekarz medycyny, tyle że tu główną bohaterką jest kobieta, a nie mężczyzna, a raczej nastolatka, a nie nastolatek.

Lahela (w tej roli Peyton Elizabeth Lee) to genialna nastolatka, która łączy karierę początkującego lekarza z codziennym życiem szesnastolatki. W szpitalu geniusz Laheli zadziwia pacjentów i kolegów po fachu, którzy dają jej przezwisko "Doogie" na cześć serialu z lat 90-tych. Kochający tato Benny i oddana pracy lekarza mama Clara, jednocześnie szefowa Laheli, obawiają się, że ich córka za szybko dorasta. Lahela z trudem łączy dwa różne światy i utrzymuje równowagę. Na szczęście jej starszy brat, wolny duch Kai oraz ekscentryczny młodszy brat Brian Patrick są dla niej oparciem. Steph, jej żartobliwa najlepsza przyjaciółka zawsze potrafi poprawić nastrój Laheli wpadając do jej pokoju przez okno, by gwiazdorzyć w internetowych filmikach albo plotkować o Walterze, czyli miłości Laheli. Współpracownicy ze szpitala, Noelani i Charles oraz ważniak kardiochirurg doktor Lee, często żartują z oczywistej różnicy wieku i zainteresowań w zespole, lecz szczerze szanują umiejętności Laheli. Dzięki pomocy ohany, czyli kochających i często zabawnych przyjaciół i rodziny, Lahela z determinacją korzysta z życia nastolatki i kroczy własną ścieżką.

Źrodło: Dark Horizons