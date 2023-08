Jeśli dojdzie do restartu kultowej serii o mordującym w snach Freddym Kruegerze to z pewnością w tytułową postać nie wcieli się już Robert Englund , bowiem jak twierdzi sam aktor, jest on już po prostu za stary na tę rolę. Z pomocą potencjalnym twórcom przychodzi Sung Kang , który twierdzi, iż marzy o wcieleniu się w tego ikonicznego bohatera.

Sung Kang w rozmowie z portalem Collider zapytany czy są jakieś serie horrorów, do których chciałby dołączyć w obsadzie, bez wahania odpowiedział, że do Koszmaru z ulicy Wiązów.