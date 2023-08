HBO oficjalnie kasuje kontrowersyjny serial ''Idol'' 0

Stało się to co było nieuniknione. Włodarze HBO po emisji skróconego o odcinek pierwszego sezonu kontrowersyjnego serialu Idol, zdecydowali o skasowaniu produkcji.

fragment plakatu promującego serial ''Idol''

Swoją decyzję osoby odpowiedzialne uzasadniają tym, iż produkcja nigdy nie miała być kontynuowana. Była ona z góry zaplanowana jako serial limitowany. Jednak jak wiemy często sukces takiej produkcji zmienia wcześniej ustalone plany. Tu nic takiego się nie stało. Idol od początku zyskał miano kontrowersyjnego projektu. Do tego miał niską oglądalność i wyjątkowo złe recenzje. Krytycy uznali produkcję za zbytnio emanującą seksem i promującą kulturę gwałtu. Widzom również się to nie podobało, a dodatkowo skrytykowali oni słabe aktorstwo i sztywne dialogi.

Główną bohaterką Idola jest Jocelyn (Lily-Rose Depp), która po śmierci matki przechodzi załamanie nerwowe, co przerwało jej ostatnią trasę koncertową. Teraz stara się otrząsnąć z traumy i stać się jedną z największych i najseksowniejszych gwiazd muzyki pop w Ameryce. Pomaga jej w tym Tedros (The Weeknd), właściciel nocnego klubu posiadający mroczną tajemnicę. Jak się okazuje jest on przywódcą pewnego niebezpiecznego kultu. Czy związek tej dwójki zabierze Jocelyn na wyżyny czy wciągnie ją w najmroczniejsze zakamarki jej duszy?

Pierwszy i jak się okazuje jedyny sezon Idola do obejrzenia na HBO Max. Składa się na niego 5. odcinków.

Źrodło: The Hollywood Reporter