''Demeter: Przebudzenie zła'' już dostępny na VOD 0

Horror o legendarnym wampirze Draculi już jest dostępny na VOD. Film Universal Pictures Demeter: Przebudzenie zła, który miał być wielkim hitem, niestety odniósł finansową klapę i studio, aby odrobić włożone w niego pieniądze postanowiło szybko przenieść film z kina do Internetu.

Demeter: Przebudzenie zła już można wypożyczać i kupować cyfrowo na zwykłych platformach cyfrowych. Wypożyczenie kosztuje 19,99 USD, a posiadanie kopii cyfrowej kosztuje 24,99 USD.

Film trafił do kin na początku sierpnia, a więc wyświetlany jest dopiero od trzech tygodni. Na rynku w USA radzi sobie jednak niezwykle słabo. Na świecie również nie jest zbytnio popularny. Do tej pory przy budżecie wynoszącym 45 milionów dolarów, zarobił on zaledwie 15 milionów.

Demeter: Przebudzenie zła to kolejny film należący do Universal Monsters, który po Renfield, nie osiągnął zamierzonego sukcesu, jaki to osiągnęły m.in. Mumia, Dracula: Historia nieznana czy Wilkołak.

Film oparty jest na jednym mrożącym krew w żyłach rozdziale klasycznej powieści Brama Stokera. Za reżyserię odpowiada André Øvredal. To miał być kolejny zwyczajny rejs. Morze było spokojne, prognozy nie zapowiadały sztormu. Gdy szkuner „Demeter” odbił od nabrzeża, nikt z załogi nie wiedział, że w jednej z dwudziestu czterech nieozna­kowanych skrzyń znajdujących się na pokładzie, kryje się zło. Zapadł zmrok, a statek był na pełnym morzu, gdy odkryto pierwszą ofiarę. Wołanie o pomoc nie miało już sensu, a walka o przetrwanie okazała się boleśnie nierówna. Każda kolejna noc przynosiła śmierć, a istota będąca jej sprawcą pozostawała nieuchwytna. Im bliżej było do lon­dyńskiego portu, tym bardziej oczywisty stawał się fakt, że najgorsze dopiero nadchodzi.

Źrodło: Bloody Disgusting