Początek zdjęć do sequela ''Pasji'' dopiero w przyszłym roku 0

Jak donoszą zagraniczne media wyznaczono kolejną datę rozpoczęcia prac na planie planowanego od lat sequela Pasji Mela Gibsona. Zdjęcia rozpocząć mają się w przyszłym roku.

Ekipa filmowa wejdzie na plan Pasji: Wskrzeszenie w styczniu 2024 roku. Pierwotnie planowano rozpoczęcie zdjęć wiosną tego roku. Jednak plany te się nie powiodły. Miejmy nadzieję, że kolejna data dojdzie już do skutku.

Do roli Jezusa po latach powróci Jim Caviezel. Autorem scenariusza i reżyserem jest oczywiście Gibson. Fabuła sequela ukaże nam to co mogło dziać się w trakcie tych trzech dni pomiędzy ukrzyżowaniem a zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa.

Pasja w reżyserii Gibsona trafiła do kin w 2004 roku. Przedstawia ona ostatnie dni życia Chrystusa, jego drogę krzyżową i ukrzyżowanie. Film zanim wszedł na ekrany kin już wzbudził ogromne emocje i kontrowersje. Obraz zamiast ukazać "cierpienie duchowe" Jezusa, ukazuje Go jako okropnie cierpiącego (fizycznie) człowieka – to właśnie zadecydowało o tym, iż film ma tak wielu przeciwników. Film wręcz "ocieka" krwią – sceny zarówno biczowania, jak i samej śmierci Jezusa na krzyżu, są ukazane bardzo realistycznie.

Produkcja okazała się jednak wielkim kasowym sukcesem zarabiając 612 milionów przy budżecie wynoszącym zaledwie 30 milionów.

Źrodło: ComingSoon