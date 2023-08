''Bandycka pieśń'' - zwiastun westernu wprost z Korei Południowej 0

Filmowy przemysł Korei Południowej w ostatnim czasie zaskakuje wielkimi serialowymi hitami. Na Netflix w ostatnim czasie rekordy bił Squid Game, a także Hellbound. Tym razem kraj ten postanowił zaskoczyć i wyprodukował western. Amerykański gigant streamingowy zaprezentował pierwszy materiał wideo promujący serial Bandycka pieśń.

fragment plakatu promującego serial ''Bandycka pieśń''

Akcja tego serialu rozgrywa się w latach 20. XX wieku. Był to burzliwy okres dla Korei, która znajdowała się wtedy pod kolonialnymi rządami Japonii. Główni bohaterowie to mieszkańcy opanowanej przez bezprawie krainy Gando, którzy nie cofną się przed niczym w obronie swojej ojczyzny i swoich bliskich, nawet jeśli oznacza to walkę na śmierć i życie.

Poniżej wspomniana zapowiedź:

W obsadzie znajdują się Kim Nam Gil jako Lee Yoon, Seo Hyun jako Nam Hee Shin, Yoo Jae Myung jako Choi Choon Soo, Lee Hyun Wook jako Lee Kwang Il, Lee Ho Jung jako Eon Nyeon Yi i Kim Seol Jin jako Kimura. Serial został napisany przez Han Jung Hoona i wyreżyserowany przez Hwang Joon Hyuka.

Premiera Bandyckiej pieśni na Netflix odbędzie się 22 września. Przewidujecie kolejny hit?

Źrodło: Netflix