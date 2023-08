Zwiastun "Ordinary Angels" przedstawia Hilary Swank i Alana Ritchsona w niezwykłej i prawdziwej historii 0

Zwiastun Ordinary Angels przedstawia inspirującą opowieść o wierze, codziennych cudach i zwykłych aniołach.

kadr z filmu "Ordinary Angels"

Laureatka Oscara Hilary Swank i gwiazda Reachera Alan Ritchson występują w zwiastunie nadchodzącego dramatu opartego na faktach. Film Ordinary Angels, jest inspirowany prawdziwą historią fryzjerki, która gromadzi całą społeczność, aby pomóc owdowiałemu ojcu uratować życie jego krytycznie chorej córki. Poniżej możecie zwiastun.

Oparty na niezwykłej, prawdziwej historii film skupia się na Sharon (Hilary Swank), zaciekłej, ale borykającej się z problemami fryzjerce z małego miasteczka Kentucky, która odkrywa nowy cel, gdy poznaje Eda (Alan Ritchson), ciężko pracującego wdowca. Gdy jego najmłodsza córka czeka na przeszczep wątroby, Sharon postanawia pomóc rodzinie i aby tego dokonać, poruszy góry. To, co się dzieje, to inspirująca opowieść o wierze, codziennych cudach i zwykłych aniołach.

W rolach głównych występują zdobywczyni Oscara Hilary Swank, Alan Ritchson, Nancy Travis, Tamala Jones, Amy Acker, Drew Powell, Skywalker Hughes i Emily Mitchell. Za reżyserię odpowiada Jon Gunn, tworząc film na podstawie scenariusza Meg Tilly i Kelly Fremon Craig.

Premiera zaplanowana jest na 13 października 2023 roku.

