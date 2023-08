Finalny zwiastun ekranizacja ikonicznej mangi "One Piece" 0

Niecały dzień pozostał do premiery długo oczekiwanej adaptacji live-action One Piece Eiichiro Ody, opartej na długoletniej mandze i anime o tym samym tytule. Teraz Netflix wypuścił ostatni zwiastun, który daje nam ostatnie spojrzenie na to, czego możemy się spodziewać przed wypłynięciem w rejs z Luffym i resztą załogi Słomianego Kapelusza. Premiera 31 sierpnia.

kadr z serialu "One Piece"

One Piece to wyjątkowa opowieść o legendarnych przygodach na wielkim morzu oparta na bestsellerowej mandze Eiichira Ody. Monkey D. Luffy to młody awanturnik, który pragnął wolności, odkąd tylko sięga pamięcią. Wyrusza więc ze swojej wioski na niebezpieczną wyprawę w poszukiwaniu bajecznego skarbu, tytułowego One Piece, aby zostać królem piratów. Jednak w tym celu musi zgromadzić załogę, o jakiej zawsze marzył, a także znaleźć statek, na pokładzie którego przetrząśnie każdy cal szerokich mórz, pozostawiając w tyle depczącą mu po piętach piechotę morską i przechytrzając niebezpiecznych rywali na każdym kroku.

W rolach głównych występują Iñaki Godoy jako Luffy, _Mackenyu_ (o92169!7) jako Rorona Zoro, Emily Rudd jako Nami, Jacob Romero Gibson jako Usopp, Taz Skylar jako Sanji i Peter Gadiot jako Shanks oraz Morgan Davies jako Koby, Ilia Isorelýs Paulino jako Alvida, Aidan Scott jako Helmeppo, Jeff Ward jako Buggy. Za scenariusz i produkcję aktorskiego serialu One Piece powstałego dla Netflix odpowiadają Steven Maeda i Matt Owens.

Źrodło: Netflix