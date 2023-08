"Ferrari" - Adam Driver jako Enzo Ferrari w pierwszym zwiastunie nadchodzącego filmu biograficznego Michaela Manna 0

Ujawniono pierwszy zwiastun nadchodzącego filmu biograficznego znanego reżysera Michaela Manna, który nosi tytuł Ferrari. W głównego bohatera wciela się nominowany do Oscara Adam Driver w roli włoskiego kierowcy wyścigowego i przedsiębiorcy Enzo Ferrariego.

kadr z filmu "Ferrari"

Jest lato 1957. Za spektaklem Formuły 1 były kierowca wyścigowy Enzo Ferrari przeżywa kryzys. Upadłość zagraża fabryce, którą on i jego żona Laura zbudowali z niczego dziesięć lat wcześniej. Ich niestabilne małżeństwo zostało zniszczone przez stratę syna Dino rok wcześniej. Ferrari stara się zapoznać swojego syna Piero z Liną Lardi. Tymczasem pasja jego kierowców do wygrywania popycha ich do granic możliwości, gdy rozpoczynają zdradliwy wyścig na dystansie 1000 mil przez Włochy.

Wyreżyserowany przez Michaela Manna i napisany przez Troya Kennedy'ego Martina, Ferrari opiera się na biografii Enzo Ferrari: The Man and the Machine z 1991 roku autorstwa dziennikarza sportów motorowych Brocka Yatesa i przedstawia życie i czasy Enzo Ferrari, włoskiego założyciela i producenta samochodów Ferrari.

W obsadzie pojawią się Adam Driver, Penélope Cruz jako Laura Ferrari, Shailene Woodley jako Lina Lardi, Gabriel Leone jako Alfonso de Portago, Sarah Gadon jako Linda Christian, Jack O'Connell jako Peter Collins i Patrick Dempsey jako Piero Taruffi, a także Michele Savoia, Erik Haugen, Andrea Dolente i Giuseppe Bonifatiego.

Ferrari włączone zostało do rywalizacji o Złotego Lwa na 80. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji, którego premiera zaplanowana jest na 31 sierpnia 2023 r. Kinowa premiera zaplanowana jest na 25 grudnia 2023 r.

Źrodło: movieweb.com