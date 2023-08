Meg Ryan powraca do gatunku komedii romantycznej! Zobacz zwiastun filmu ''What Happens Later'' 0

Meg Ryan, aktorka której wielką popularność przyniosły role w komediach romantycznych po latach powraca do tego gatunku. W sieci pojawił się pierwszy zwiastun wyreżyserowanego przez aktorkę filmu '’What Happens Later'’, w którym to tworzy parę z Davidem Duchovnym.

Meg Ryan i David Duchovny wcielają się w dwójkę byłych partnerów, których nagłe zrządzenie losu łączy ze sobą na lotnisku.

Willa i Bill to dawni kochankowie, którzy nie widzieli się dekady. Po latach spotykają się lotnisku, które zamknięte zostaje z powodu szalejącej śnieżycy. Skazani na swoje towarzystwo odkrywają, że w dalszym ciągu czują do siebie ten sam pociąg i irytację jak wcześniej. Analizując swoje dotychczasowe życia i porównując je z marzeniami, które kiedyś dzielili, zaczynają się zastanawiać, czy to spotkanie to aby na pewno zwykły zbieg okoliczności czy może przeznaczenie.

Scenariusz What Happens Later napisała Ryan wraz z Stevenem Dietzem, autorem sztuki, na której opiera się fabuła filmu i Kirkiem Lynnem.

Ryan kojarzyć możecie z filmów romantycznych z ubiegłego wieku. Zagrała w takich hitach jak Bezsenność w Seattle, Masz wiadomość czy Kiedy mężczyzna kocha kobietę. Aktorka nie pierwszy raz stanęła za kamerą. What Happens Later jest jej drugim filmem po dramacie wojennym Ithaca z 2015 roku.

Premiera filmu zaplanowana jest na 13 października.

Źrodło: ComingSoon