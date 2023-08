Netflix ustala daty premier swoich dwóch filmów: ''Recepta na przekręt'' i ''Zdumiewająca historia Henry'ego Sugara'' 0

Netflix podał daty premier swoich dwóch nowych filmów – kryminału Recepta na przekręt i przygodowej komedii Zdumiewająca historia Henry’ego Sugara. Poznaliśmy terminy ich debiutu zarówno na kinowym ekranie, jak i w serwisie streamingowym.

''Recepta na przekręt''

Recepta na przekręt opowiada o kobiecie samotnie wychowującej córkę, która ledwo wiąże koniec z końcem. Aby podreperować swoją sytuację dołącza do upadającego start-upu farmaceutycznego, gdzie zostaje uwikłana w nielegalną działalność. Produkcja ta daje nam to ostre i odkrywcze spojrzenie na to, co niektórzy ludzie robią z desperacji, a inni z chciwości.

Film ten w wybranych kinach zadebiutuje 20 października, a na platformie Netflix pojawi się zaledwie tydzień później, 27 października. W rolach głównych występują Emily Blunt, Chris Evans, Andy Garcia i Chloe Coleman.

Z kolei Zdumiewająca historia Henry’ego Sugara to najnowszy film Wesa Andersona, który w wybranych kinach pojawi się 20 września, a na Netflix 27 września. Jest to ekranizacja popularnego opowiadania Roalda Dahla o bogaczu, który dowiaduje się o istnieniu guru, który widzi bez użycia oczu, i postanawia sam opanować tę sztukę, by móc oszukiwać w grach hazardowych. W rolach głównych Benedict Cumberbatch, Ralph Fiennes, Ben Kingsley, Rupert Friend i Richard Ayoade.

