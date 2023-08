Serial Hulu o Katarzynie Wielkiej skasowany po 3. sezonach 0

Serwisu Hulu zdecydował się nie kontynuować swojej historycznej produkcji Wielka, opowiadającej o losach Katarzyny Wielkiej. Decyzję taką podjęto po prawie 4 miesiącach od premiery trzeciego sezonu.

Jak podaje portal Deadline, nie znane są powody podjęcia tej decyzji przez włodarzy Hulu, którzy zapytani o nie, odmówili komentarza. Serial radził sobie bardzo dobrze, miał wierną widownię i bardzo dobre opinie. Otrzymał także nominacje do nagród Emmy i Złotych Globów.

Serial Wielka pokazuje drogę, jaką pokonała Katarzyna Wielka od nikomu nieznanej outsiderki do najdłużej panującej kobiety w historii Rosji. Produkcja wykorzystuje tylko wybrane i nieliczne fakty historyczne. Jest to przede wszystkim fikcyjna i satyryczna opowieść o młodej romantycznej dziewczynie, która przybyła do Rosji, aby wejść w zaaranżowane małżeństwo z carem Piotrem. Mając nadzieję na znalezienie miłości i szczęścia, w ich miejsce odkrywa raczej niebezpieczny, zdeprawowany i zacofany świat, który postanawia zmienić. Jedyne, co musi zrobić, to zabić męża, pokonać kościół, pokrzyżować plany wojsku i przeciągnąć sądy na swoją stronę. Wielka to nowoczesna opowieść o przeszłości – przedstawia wiele ról, które Katarzyna odgrywała przez całe swoje życie jako kochanka, nauczycielka, władczyni, przyjaciółka i wojowniczka.

W rolach głównych wystąpili Elle Fanning i Nicholas Hoult.

Źrodło: Deadline