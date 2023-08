"Chucky" prześladuje prezydenta Stanów Zjednoczonych w zwiastunie 3. sezonu 0

Syfy wypuściło nowy zwiastun trzeciego sezonu Chucky, którego oficjalna premiera odbędzie się w październiku 2023 r. W materiale filmowym Chucky udaje się do Białego Domu, aby siać chaos i zakłócać życie prezydenta (w tej roli powraca członek obsady Devin Sawa).

baner promujący serial"Chucky"

W nieskończonym pragnieniu władzy Chucky’ego, bohater serialu przebywa teraz u boku najpotężniejszej rodziny na świecie – Pierwszej Rodziny Ameryki, za murami Białego Domu. Jak Chucky się tu znalazł? Czego on, na Boga, chce? I jak Jake, Devon i Lexy mogą dostać się do Chucky’ego w najbezpieczniejszym domu na świecie, a jednocześnie równoważyć presję związaną z romantycznymi związkami i dorastaniem? Tymczasem Tiffany staje w obliczu własnego kryzysu, gdy policja zbliża się do niej z powodu morderczego szaleństwa w zeszłym sezonie.

W obsadzie serialu występują Brad Dourif jako głos Chucky’ego, Fiona Dourif jako Nica Pierce, Jennifer Tilly jako Tiffany Valentine, Alex Vincent jako Andy Barclay, Christine Elise jako Kyle, Lachlan Watson jako Glen/Glenda Tilly i Carina London Battrick jako Caroline Cross.

Premiera trzeciego sezonu Chucky’ego w Syfy i USA Network odbędzie się 4 października 2023 r. Nowe odcinki będą dostępne do transmisji w serwisie Peacock następnego dnia.

Źrodło: comingsoon.net