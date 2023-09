Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Turkusowa suknia" czyli miłość i akceptacja po arabsku - już we wrześniu w polskich kinach 0

Nagradzany na światowych festiwalach marokański melodramat Turkusowa suknia to opowieść o miłosnym trójkącie, akceptacji i wyrzekaniu się swoich marzeń. Reżyserka Maryam Touzani porusza kolejny raz tematy niewygodne dla tradycjonalistów opowiadając o uczuciu łączącym dwóch mężczyzn i żony jednego z nich. Jednak portretując swoich bohaterów, robi to z dużą czułością i subtelnością nadając historii niezwykłego klimatu. Film znalazł się na short liście do Oscarów w 2023 roku.

Po błyskotliwym debiucie sprzed trzech lat Maryam Touzani powraca ze wzruszającą, pełną lokalnego kolorytu opowieścią o różnych odcieniach miłości. Tunezyjska reżyserka z dużą czułością i subtelnością portretuje swoich bohaterów, koncentrując się na detalach, gestach, spojrzeniach.

Mina i Halim, małżeństwo z wieloletnim stażem, prowadzi niewielki zakład krawiecki w marokańskim mieście Sala. O talencie mężczyzny, a zwłaszcza niezwykłym hafcie, jakim ozdabia tradycyjne, szyte przez siebie stroje, jest na tyle głośno, że kolejne zamówienia znacznie przekraczają jego możliwości.

Sytuacja zmusza Halima, by zatrudnił młodego pomocnika, choć początkowo nie jest do tego przekonany. Ostatecznie pod jego skrzydła trafia Youssef, dla którego praktyka u boku mistrza w swoim fachu, za jakiego uchodzi starszy z mężczyzn, jest wielką szansą.

Przyglądanie się codziennej żmudnej pracy Halima to dla niego nie tylko możliwość doskonalenia własnych umiejętności, ale też lekcja cierpliwości oraz pokory. Tym cenniejsze, że z każdym dniem bohaterowie nabierają do siebie większego zaufania i zaczyna ich łączyć coraz bliższa więź, co nie pozostaje niezauważone przez Minę.

Turkusowa suknia w kinach od 22 września.

Źrodło: Aurora Films