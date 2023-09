"Wszystkie kryminalne tropy" – obejrzyj rozmowy o zbrodni przed premierą "Belfra" 0

Czym różnią się polskie kryminały od tych zachodnich czy skandynawskich? Czy polscy twórcy romantyzują zbrodniarzy? Jak na tle innych pozycji z tego gatunku wyróżnia się Belfer? Powrót kultowego Belfra stał się pretekstem do dyskusji na temat niezwykle popularnego gatunku, jakim są polskie seriale kryminalne. W jedynej takiej rozmowie prowadzonej przez Karola Paciorka – cenionego twórcę internetowego z kanału "Imponderabilia" – poznajemy trzy przeplatające się perspektywy zaproszonych gości. Każdy z nich jest uznanym i popularnym ekspertem w swojej dziedzinie. Program, który musisz zobaczyć jeżeli jesteś fanem wszelkiego rodzaju kryminalnych historii, możesz obejrzeć za darmo w serwisie CANAL+ online.

Justyna Mazur-Kudelska jest autorką jednego z najpopularniejszych w Polsce podcastów kryminalnych "Piąte: Nie Zabijaj". Kajetan Kusina na swoim blogu "Kusi na Kulturę" od wielu lat zajmuje się popularyzacją popkultury ze szczególnym naciskiem na filmy i seriale gatunkowe. Renata z Worka Kości to podcasterka opowiadająca o śmierci i makabrycznych zbrodniach, a w swoich nagraniach "Zbrodnie bez cenzury" wprowadza słuchaczy w świat kryminologii.

"Wszystkie kryminalne tropy: talk-show z motywem zbrodni" to ponad 30 minut pasjonującej rozmowy przeprowadzonej w wyjątkowym klimacie nawiązującym do przesłuchań znanych ze świata seriali kryminalnych. Z rozmowy dowiesz się m.in.: kiedy nastąpił lokalny przełom popularności tego gatunku, czy zbrodnia doskonała istnieje, czym musi charakteryzować się fabularna historia kryminalna, aby zatrzymała naszą uwagę, jak zmieniały się na przestrzeni lat realia polskich produkcji tego gatunku, czy rodzimym serialom ze zbrodnią w tle jest bliżej do tych amerykańskich czy skandynawskich, a także co przyniesie nam nowy sezon Belfra i jakie jego elementy zaskoczyły naszych gości.

To, co jest dla mnie istotne w produkcjach kryminalnych to dobrze odwzorowana rzeczywistość. Że młodzież nie mówi <> w szkole czy nie pije soku. W BELFRZE podoba mi się, że występują tam postaci, które używają wiarygodnego języka, przekleństw i mają swoje problemy. To było momentem przełomowym dla polskich seriali.

mówi Justyna Mazur

Serial kryminalny satysfakcjonuje mnie, jeśli dostanę dobrą zagadkę kryminalną, która mnie trzyma przez każdy kolejny odcinek. W pierwszym sezonie BELFRA bardzo podobało mi się to, że ciągle mylono tropy. Już witaliśmy się z gąską i okazywało się, że to znowu nie ten trop. Uwielbiam, jak w ten sposób paruje mi mózg, bo podobnie jak główny bohater chcę odkryć prawdę.

dodaje Renata z Worka Kości

Tak jak w poprzednich sezonach BELFER był przybyszem w zewnątrz, tak w nowych odcinkach wraca on do środowiska, w którym dorastał. I ten powrót do tego miasteczka z dzieciństwa i trudnych kontaktów z ojcem sprawia, że on też staje się bardziej nerwowy. Bardzo ciekawy jest ten wątek społeczności, którą główny bohater niby zna, ale wszystko tam zmieniło się na tyle, że jest on tak naprawdę obcy we własnym otoczeniu. To podbija stawkę odkrywania tajemnicy.

mówi Kajetan Kusina

Co o zagadce kryminalnej w trzecim sezonie serialu mają do powiedzenia twórcy i obsada? Zachęcamy do zapoznania się ze specjalnym wideo.

Premiera nowych odcinków BELFRA już 8 września w CANAL+ online i w CANAL+ Premium.

