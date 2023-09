Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Helios zaprasza na Kino Kobiet z filmem "Teściowie 2" 0

Fantastyczna, luźna atmosfera seansu ma już swoje stałe fanki! Nie ma takiej drugiej imprezy, która byłaby skupiona wyłącznie na kobietach! Z myślą o Was, Drogie Panie sieć kin Helios dobiera film wieczoru oraz atrakcje przed seansem filmowym.

Drogie Panie, 13 września widzimy się na kolejnym pokazie Kina Kobiet. Kino Helios zaprasza PRZEDPREMEROWO film Teściowie 2.

Czy tym razem dojdzie do ślubu? Weronika i Łukasz – niedoszła para młoda z pierwszej części postanawia dać sobie drugą szansę i zaprasza rodzinę na ślub do nadmorskiej miejscowości.

We wrześniu zapraszamy w szlafrokach! Ten seans to będzie SPA dla ciała i ducha.

Więcej informacji na stronie HELIOS.PL.

Czy tym razem dojdzie do ślubu? Weronika i Łukasz – niedoszła para młoda z pierwszej części postanawia dać sobie drugą szansę i zaprasza rodzinę na ślub i przyjęcie weselne do nadmorskiej miejscowości. Wśród gości znajdują się dobrze znani już widzom bohaterowie: Wanda (Izabela Kuna) i Tadeusz (Adam Woronowicz) wraz z psem Mirelką, a także rozwiedziona Małgorzata (Maja Ostaszewska) w towarzystwie… o kilkanaście lat młodszego Jana (Eryk Kulm) oraz matki (Ewa Dałkowska). Morze, drinki, roznegliżowani plażowicze to wszystko sprawia, że członkowie rodziny pary młodej coraz bardziej się otwierają i zrzucają kolejne maski.

Źrodło: Helios