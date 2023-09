Superszybki superbohater powraca - "Flash" na DVD, Blu-Ray oraz limitowanej edycji kolekcjonerskiej 0

Flash to nie tylko kolejna produkcja o superbohaterze – to emocjonująca podróż, która wciągnie widzów od pierwszych minut i nie pozwoli oderwać się od ekranu! Film o członku Ligi Sprawiedliwości już 8 września ukaże się na 4K UHD, Blu-ray i DVD!

Flash to adaptacja kultowej serii komiksów o Barrym Allenie, który zdobywa zdolność poruszania się z niewyobrażalną szybkością.

Tym razem Barry używa swojej mocy do podróży w czasie, żeby zmienić wydarzenia z przeszłości. Kiedy jednak próbuje ocalić rodzinę, mimowolnie zmienia przyszłość. Barry zostaje więźniem rzeczywistości, w której generał Zod powraca i grozi powszechnym zniszczeniem. W tym świecie nie ma jednak żadnych superbohaterów, do których można by się zwrócić. Chyba że Barry przekona do przerwania emerytury odmienionego Batmana i uratuje uwięzionego Supermana, również nie takiego, jakiego się spodziewa. Jedyną nadzieją Barry’ego na uratowanie świata, w którym przebywa i na powrót do przyszłości, którą zna, pozostaje wyścig o życie. Tylko czy ostateczne poświęcenie wystarczy do przywrócenia dawnego biegu wydarzeń?

Film wyróżnia się nie tylko dynamicznymi scenami akcji, ale także eksploruje emocje i motywy bohaterów. Film stawia pytania o to, jak radzić sobie z ogromnymi mocami, charakterystycznymi dla superbohaterów oraz o konsekwencje, jakie niosą za sobą ich decyzje w walce dobra ze złem. Widzowie są świadkami nie tylko spektakularnych akcji, ale również emocjonalnej podróży bohatera odkrywającego swoją tożsamość i moc.

Flash to wyjątkowy film dla miłośników kina akcji, fanów komiksów oraz wszystkich, którzy pragną zanurzyć się w fascynującym świecie mocy i superbohaterów. Film gwarantuje niezapomniane wrażenia, które zostaną na długo w pamięci widzów!

Film nie tylko zgłębia motywy superbohaterskie, ale także zaprasza widzów do niezwykłego uniwersum, w którym równoległe rzeczywistości i alternatywne wersje postaci odgrywają kluczową rolę. To wprowadzenie do wielowymiarowego wszechświata stwarza fascynujące możliwości dla dalszego rozwoju opowieści, między innymi prezentując widzom Batmana w wykonaniu Michaela Keatona – odtwórcę tej roli z kultowego filmu Tima Burtona.

Wydania 4K UHD, Blu-ray z filmem Flash zawierają unikalne materiały dodatkowe, takie jak kulisy produkcji, wywiady z obsadą i twórcami oraz wiele innych, które pozwolą fanom wejść jeszcze głębiej w świat filmu.

Dla prawdziwych fanów filmu wydanie 4K UHD będzie dostępne w limitowanej edycji kolekcjonerskiej Steelbook, które dzięki materiałom dodatkowym, najlepszej jakości dźwięku i obrazu, a także specjalnemu wydaniu sprawią, że filmowe doświadczenie stanie się jeszcze bardziej wyjątkowe.

Flash ukaże się 8 września w wydaniach 4K UHD STEELBOOK, Blu-ray™ i DVD.

Dodatki specjalne w wydaniach 4K UHD i Blu-Ray:

Film jak powstał Flash

Powrót Michaela Keatona do roli Batmana

Supergirl

Oryginalny rozpisany podcast "The Flash: Escape the Midnight Circus"

Dodatkowo tylko na dyskach 4K UHD:

Analiza sceny pościgu

Sceny niewykorzystane

I wiele więcej

Źrodło: Galapagos