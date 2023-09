"The Continental" - Winston próbuje pokonać Mela Gibsona w zwiastunie prequelu Johna Wicka 0

Ukazał się zupełnie nowy zwiastun nadchodzącego serialu The Continental: From the World of John Wick, zawierający pełen akcji materiał filmowy. Trzyczęściowy spin-off będzie dostępny 22 września w Peacock i Starz w USA i na całym świecie w Prime Video.

kadr z serialu "The Continental: From the World of John Wick"

Wideo pokazuje młodego Winstona granego przez Colina Woodella, w momencie gdy zostaje przedstawiony pierwotnemu menadżerowi tytułowego hotelu granego przez Mela Gibsona, który próbuje złapać brata Winstona. Przedstawia także Winstona zbierającego załogę, która pomoże mu pokonać Cormaca.

Nadchodzący serial rozgrywa się 40 lat przed wydarzeniami z filmów i koncentruje się wokół młodego mężczyzny o imieniu Winston, który pewnego dnia wyrośnie na postać graną przez Iana McShane’a w serii John Wick. W prequelu osadzonym w Nowym Jorku lat 70. fani zobaczą młodego Winstona w roli wschodzącego hotelarza-zabójcy, który wraz z innymi tworzy raj dla najgroźniejszych przestępców świata.

Serial, którego pełny tytuł brzmi The Continental: From the World of John Wick zaplanowany jest jako trzyczęściowe wydarzenia. Składają się na niego trzy odcinki, minifilmy, z których każdy trwać ma 90 minut. Pierwszy odcinek zadebiutuje w piątek 22 września, a drugi 29 września. Ostatni odcinek pojawi się 6 października. W USA The Continental swoją premierę odbędzie na platformie Peacock. Na świecie zaś jego dystrybucją zajmie się serwis Amazon Prime Video.

W obsadzie oprócz wspominanej dwójki wystąpią Ayomide Adegun jako młody Charon, Hubert Point-Du Jour jako Miles, Jessica Allain jako Lou, Mishel Prada jako KD, Nhung Kate jako Yen, Ben Robson jako Frankie, Peter Greene jako wujek Charlie, Jeremy Bobb jako Mayhew, Ray McKinnon jako Jenkins, Adam Shapiro jako Lemmy, Mark Musashi jako Hansel, Marina Mazepa jako Gretel i Katie McGrath jako sędzia.

Źrodło: comingsoon.net