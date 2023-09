Zapowiedź filmu "Bękart" - Mads Mikkelsen w nowej produkcji twórcy "Mrocznej wieży" 0

Zapaszmy do obejrzenia pierwszej zapowiedzi filmu Bękart, za którego sterami stoi Nikolaj Arcel odpowiedzialny za takie produkcji jak Mroczna wieża oraz Kochanek królowej.

kadr z filmu "Bękart"

W 1755 roku zubożały kapitan Ludvig Kahlen wyrusza na podbój surowych, niezamieszkanych duńskich wrzosowisk, mając pozornie niemożliwy do osiągnięcia cel: zbudować kolonię w imieniu króla. W zamian otrzyma dla siebie rozpaczliwie upragnione królewskie imię. Jednak jedyny władca tego obszaru, bezlitosny Frederik de Schinkel, arogancko wierzy, że ta ziemia należy do niego. Kiedy De Schinkel dowiaduje się, że pokojówka Ann Barbara i jej mąż-służba uciekli do Kahlen, uprzywilejowany i złośliwy władca poprzysięga zemstę, robiąc wszystko, co w jego mocy, aby wypędzić kapitana. Kahlen nie da się zastraszyć i angażuje się w nierówną walkę, ryzykując nie tylko życie swoje, ale także rodziny outsaiderów, która się wokół niego utworzyła.

W rolach głównych rolach występują Mads Mikkelsen, Amanda Collin, Simon Bennebjerg, Kristine Kujath Thorp oraz Gustav Lindh. Film, uznaje się za jedną z największych produkcji Zentropy ostatnich lat (budżet 8 milionów euro). Scenariusz filmu Arcel napisał wspólnie z innym uznanym duńskim scenarzystą i reżyserem Andersem Thomasem Jensenem na podstawie duńskiego bestsellera pt. "Kaptajnen og Ann Barbara" z 2020 roku. Producentem filmu jest Louise Vesth z Zentropa Entertainments.

Premiera filmu nastąpi na tegorocznym Festiwalu w Wenecji.

Źrodło: Zentropa Entertainments