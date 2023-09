Trwają prace nad nowym ''Nieśmiertelnym''. W obsadzie Henry Cavill 0

O planach realizacji nowej wersji kultowego filmu Nieśmiertelny z Christopherem Lambertem słychać już od 2021 roku. Wtedy to po raz pierwszy poinformowano jakoby angaż w projekcie otrzymał odtwórca Supermana i Wiedźmina – Henry Cavill. Od tego czasu w temacie produkcji nastała cisza. Aż do teraz. O projekcie w jednym z ostatnich wywiadów wypowiedział się jego reżyser Chad Stahelski.

W trakcie rozmowy potwierdził on prace nad filmem. Są to na razie prace preprodukcyjne. Z wejściem na plan reżyser chce poczekać do zakończenia trwających w Hollywood strajków aktorów i scenarzystów.

Jak mówi Stahelski projekt będzie ukazywał nam przygody tych samych postaci co z oryginału, jednak będą one miały własną historię.

Dla przypomnienia fabuła Nieśmiertelnego:

Podczas jednej z walk klanów Connor MacLeod (Christopher Lambert) zostaje śmiertelnie ranny. Jednak zamiast umrzeć, bardzo szybko wraca do zdrowia. Uznany za czarownika zostaje wygnany. Jakiś czas później spotyka Ramireza (Sean Connery), który staje się jego mentorem. Niestety okrutny Kurgan (Clancy Brown) zabija go i żonę Connora. Kilkaset lat później Connor dalej tuła się po świecie, tocząc kolejne walki z jemu podobnymi nieśmiertelnymi. Pewnego dnia jego drogi po raz trzeci stykają się z Kurganem, a stawką pojedynku jest zostanie jedynym.

Źrodło: euronews.com