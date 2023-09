Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Jeffrey Wright na pierwszych fotosach z filmu "American Fiction" 0

Orion Pictures zaprezentował pierwsze fotosy promujące film American Fiction, który będzie prezentowany premierowo na Toronto International Film Festival. W roli głównej Jeffrey Wright.

American Fiction to zabawny debiut reżyserski Corda Jeffersona, który konfrontuje się z obsesją naszej kultury na punkcie sprowadzania ludzi do oburzających stereotypów. Jeffrey Wright wciela się w Monka, sfrustrowanego pisarza, który ma dość establishmentu czerpiącego zyski z "czarnej" rozrywki opartej na nudnych i obraźliwych stereotypach. Aby udowodnić swoją rację, Monk używa pseudonimu, aby napisać własną dziwaczną "Czarną" książkę, która wprawia go w samo serce hipokryzji i szaleństwa, którym, jak twierdzi, gardzi.

Obsada aktorska filmu prezentuje się niezwykle okazale: Jeffrey Wright, Tracee Ellis Ross, John Ortiz, Erika Alexander, Leslie Uggams, Adam Brody, Issa Rae i Sterling K. Brown.

Reżyserem filmu jest Cord Jefferson, dla którego jest to reżyserski debiut. Scenariusz powstał na podstawie powieści "Erasure" napisanej przez Percivala Everetta, który również brał udział w pisaniu skryptu wraz ze wspomnianym Cordem Jeffersonem.

Światowa premiera zaplanowana został na 8 września, kiedy to film zostanie zaprezentowany na Toronto International Film Festival.

Oto galeria z fotosami:

Źrodło: Orion Pictures