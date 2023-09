Gdyby nie Parowski, być może "Wiedźmin" by nie powstał. Premiera "Fantastycznego Matta Pareya" już wkrótce 0

Już 8 września do kin wejdzie dokumentalny film Fantastyczny Matt Parey opowiadający o ojcu chrzestnym polskiej fantastyki – Macieju Parowskim. Gdyby nie on, nie wiadomo, jak potoczyłyby się losy "Wiedźmina" czy nagrodzonej Oscarem Katedry Tomasza Bagińskiego. Dzięki dokumentowi wyreżyserowanemu przez Bartosza Paducha będziemy mogli bliżej przyjrzeć się jego fenomenowi, a także dowiedzieć się, jak zapamiętali go ci, którzy go poznali – m.in. Andrzej Sapkowski, Szczepan Twardoch czy Rafał Ziemkiewicz.

Trudno sobie wyobrazić, jakby polska kultura wyglądała dziś bez Macieja Parowskiego – redaktora odpowiedzialnego za rodzącą się sławę kilku pokoleń pisarzy polskiej fantastyki, współtwórcę jej złotego wieku. Był on cichym bohaterem drugiego planu, który wywarł ogromny wpływ na literacki rynek w naszym kraju.

Jako twórca zasłynął szczególnie w roli jednego z ojców komiksowego cyklu o Funkym Kovalu. Jednak swoją pisarską twórczość poświęcił na rzecz promowania i redagowania innych. Przez wiele lat kierował tygodnikiem studenckim "Politechnik", a potem kultową "Fantastyką" oraz "Nową Fantastyką". To w niej ukazały się pierwsze teksty Andrzeja Sapkowskiego, Marka S. Huberatha czy Jacka Dukaja. Walczył o autorów, inspirował ich, wadził się z nimi. To właśnie on był akuszerem cyklu o Wiedźminie Geralcie – jego pomoc i zaangażowanie przyczyniły się do powstania tego niezwykłego fenomenu kulturowego, dzięki któremu polska fantastyka odnosi dziś spektakularne sukcesy na całym świecie.

Mój syn przyniósł do domu numer "Fantastyki”", który kupił w kiosku. Gdy zobaczyłem, że redakcja ogłosiła konkurs na opowiadanie, postanowiłem spróbować swoich sił. (…) Pierwszą nagrodę otrzymał Huberath, a mój "Wiedźmin" drugą. (…) Potem Parowski przyjechał do mnie, z teczki wyciągnął zeszycik i powiedział: "Patrz, jak cię fajnie wydałem". Zapytałem go, co to jest, a on odparł, że moja książka. No więc zadałem pytanie, skąd ona się w ogóle wzięła. Na co Maciek odpowiedział, że po prostu przesłał moje opowiadania do wydawnictwa. A w tamtych czasach autorzy dzielili się na takich, którzy mieli już wydaną książkę na koncie i na tych, którzy byli małymi dupkami od opowiadań – którzy jeszcze się mistrzostwa nie dorobili. Więc za sprawą tej książki Maćka – bo jakby nie było, on był jej autorem – awansowałem do wyższej ligi. To była rzecz rewolucyjna.

wspomina Andrzej Sapkowski

Film dokumentalny Fantastyczny Matt Parey to próba sportretowania biografii i twórczości Macieja Parowskiego, a także uchwycenia fenomenu polskiej fantastyki. Zobaczymy w nim rozmowy z najbardziej znanymi autorami literatury science-fiction i fantasy, a także mnóstwo niepublikowanych dotąd archiwalnych materiałów. A do tego, za sprawą Matta Pareya, czyli komiksowego alter ego Parowskiego, będziemy mieli niepowtarzalną szansę przenieść się z czarno-białej peerelowskiej rzeczywistości do kolorowego świata fantazji i wyobraźni. Zarówno dla młodszych, jak i starszych widzów będzie to fantastyczna podróż w czasie.

Niestety, my, Polacy rzadko mówimy o swojej kulturze. Gonimy za tym, co dzieje się na Zachodzie, a marginalizujemy własne osiągnięcia. Jest to dla mnie zupełnie niezrozumiałe. Dlatego gdy pojawiła się szansa na to, by przez pryzmat Macieja Parowskiego opowiedzieć o polskiej literaturze fantastycznej, stwierdziłem, że koniecznie muszę to zrobić.

podkreśla Bartosz Paduch, reżyser i scenarzysta filmu

Producentem filmu Fantastyczny Matt Parey jest Fundacja Raban. Zaś jego koproducentami: Telewizja Polska, Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny, TimeLAB, Łódzki Fundusz Filmowy oraz Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy. Za dystrybucję filmu odpowiada Telewizja Polska.

Premiera filmu Fantastyczny Matt Parey już 8 września.

Źrodło: TVP Dystrybucja Kinowa