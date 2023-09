Box Office: "Bez litości 3" Denzela Washingtona osiąga świetny wyniki 0

Nigdy nie wątp w siłę supergwiazdy z najwyższej półki. Prowadzony przez Denzela Washingtona film Bez litości 3. Ostatni rozdział zniszczył całą konkurencję w amerykańskiej kasie i jest w drodze do 42-milionowego 4-dniowego weekendu (34,5 mln dolarów po 3-dniach) po imponującym piątkowym zarobku – 13,1 mln dolarów.

Taki wynik to mniej więcej tyle samo, co w przypadku dwóch poprzednich pozycji z serii Antoine’a Fuquy, o włos poniżej Bez litości 2 (36 mln dolarów) i nieco powyżej Bez litości (34 mln dolarów).

Jeśli chodzi o filmografię Waszyngtona, to jego piąty co do wielkości debiut za Amerykańskim gangsterem (43,5 mln dolarów), Kryjówką (40,1 mln dolarów), Bez litości 2 i Siedmioma wspaniałymi (34,7 mln dolarów). Na całym świecie 2 odsłona zarobiła solidne 68 milionów dolarów i prawdopodobnie przekroczy światowy próg 190 milionów dolarów.

W IMAX ten film akcji zarobił 3,4 miliona dolarów w 360 lokalizacjach, dzieląc ekrany z Oppenheimerem. A skoro już mowa o produkcji Christophera Nolana, thriller z kategorią R przeskoczył Strażników Galaktyki Vol. 3 i stał się trzecim najbardziej dochodowym filmem roku z 852,9 mln dolarów na całym świecie i 310,2 mln dolarów w USA. Jest to także druga na świecie najbardziej dochodowa produkcja z kategorią wiekową R, po Jokerze (1,075 miliarda dolarów).

