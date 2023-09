Godzilla sieje zniszczenie w zwiastunie ''Godzilla Minus One'' 0

Po krótkim teaserze z początku lipca w sieci zadebiutował pełny zwiastun filmu Godzilla Minus One. To kolejna produkcja od Toho opowiadająca o tym legendarnym japońskim potworze.

fragment plakatu promującego film ''Godzilla Minus One''

Akcja filmu rozgrywa się tuż po zakończeniu II wojny światowej. Japonia została zdewastowana przez wojnę, jednak musi stanąć w obliczu nowego zagrożenia, kiedy pojawia się gigantyczny potwór zwany Godzillą. Przytłaczająca i przerażająca siła stworzenia wprowadza cały kraj na poziom „minus”. Czy Japonia sobie poradzi w obliczu takiego kryzysu?

Poniżej wspomniana zapowiedź:

Godzilla Minus One wyreżyserowana została przez Takashi'ego Yamazaki. Jest on także autorem scenariusza. Mężczyzna wcześniej pracował nad efektami wizualnymi do Shin Godzilla. Ma on na swoim koncie także wojenny dramat Kamikaze.

Premiera filmu w Japonii 3 listopada. Do amerykańskich kin wejdzie on 1 grudnia. Polska data premiery nie jest jeszcze znana.

