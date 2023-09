''One Piece'' pobił rekord Netflixa. Serial lepszy od ''Stranger Things'' 0

Aktorski serial One Piece oparty na bestsellerowej mandze Eiichira Ody zadebiutował na platformie Netflix w ostatni dzień sierpnia i już pobił rekord streamera. Produkcja ta okazała się lepsza od takich hitów jak Wednesday i Stranger Things.

fragment plakatu promującego serial ''One Piece''

Według OnePieceNetflixFan serial osiągnął już pierwsze miejsce na liście 10 najlepszych seriali Netflix w 84 krajach. To więcej niż jakikolwiek inny serial w historii serwisu osiagnął w swój debiutancki weekend. One Piece pobił poprzedni rekord 83 krajów, jaki posiadał serial Wednesday, jak i czwarty sezon Stranger Things.

One Piece to wyjątkowa opowieść o legendarnych przygodach na wielkim morzu. Monkey D. Luffy to młody awanturnik, który pragnął wolności, odkąd tylko sięga pamięcią. Wyrusza więc ze swojej wioski na niebezpieczną wyprawę w poszukiwaniu bajecznego skarbu, tytułowego One Piece, aby zostać królem piratów. Jednak w tym celu musi zgromadzić załogę, o jakiej zawsze marzył, a także znaleźć statek, na pokładzie którego przetrząśnie każdy cal szerokich mórz, pozostawiając w tyle depczącą mu po piętach piechotę morską i przechytrzając niebezpiecznych rywali na każdym kroku.

W rolach głównych występują Iñaki Godoy jako Luffy, Mackenyu jako Rorona Zoro, Emily Rudd jako Nami, Jacob Romero Gibson jako Usopp, Taz Skylar jako Sanji i Peter Gadiot jako Shanks oraz Morgan Davies jako Koby, Ilia Isorelýs Paulino jako Alvida, Aidan Scott jako Helmeppo i Jeff Ward jako Buggy. Za scenariusz i produkcję aktorskiego serialu One Piece odpowiadają Steven Maeda i Matt Owens.

A Wy już po seansie czy jeszcze przed?

Źrodło: Dark Horizons