''Loki'' - nowy zwiastun 2. sezonu potwierdza datę premiery 0

Serial Loki nie ucierpiał w trakcie zmian jakich Marvel Studios dokonało w swoim kalendarzu premier. Wcześniej informowaliśmy, że Loki nadal widnieje z premierą 6 października, a ujawniony dziś zwiastun drugiego sezonu to potwierdza.

fragment plakatu promującego serial ''Loki''

Ujawniony materiał daje nam spojrzenie na to jak Loki po szokującym finale pierwszej serii ponownie łączy swe siły z Sylvie. Wtedy to tytułowy bohater znalazł się w pułapce innej alternatywnej rzeczywistości TVA, po rozstaniu z Sylvie, która zabiła He Who Remains.

Loki będzie toczył walkę o duszę Time Variance Authority. Wraz z Mobiusem, Łowcą B-15 oraz zespołem nowych i powracających postaci ten nordycki bóg psot przemierza stale rozwijające się i coraz bardziej niebezpieczne multiwersum w poszukiwaniu Sylvie, Judge Renslayer, Miss Minutes i prawdy o tym, co tak naprawdę znaczy posiadać wolną wolę i szczytny cel.

W głównej roli powraca Tom Hiddleston. Obsadę uzupełniają Sophia Di Martino jako Sylvie, Owen Wilson jako Mobius, Gugu Mbatha-Raw jako sędzia Renslayer i Wunmi Mosaku jako Łowca B-15 oraz Ke Huy Quaa, Rafael Casal i Kate Dickie. Drugi sezon Lokiego wyreżyserowali Justin Benson i Aaron Moorhead.

Serial Loki ma początek zaraz po tym, jak przebiegły Asgardczyk kradnie upragniony Tesserakt podczas wydarzeń z 2019 roku w Avengers: Koniec gry. Ta alternatywna wersja Lokiego zostaje szybko przekazana do tajemniczego Urzędu Zróżnicowania Czasu, znanego również jako TVA, biurokratycznej organizacji, która istnieje poza czasem i przestrzenią i monitoruje oś czasu. Dają Lokiemu prosty wybór: usunięcie z powodu "wariantu czasowego" lub pomoc w naprawieniu osi czasu i powstrzymanie większego zagrożenia. Oczywiście, z uwagi na na to, że jest to Loki, wkrótce zostaje uwięziony we własnym thrillerze kryminalnym, podróżując w czasie i zmieniając ludzką historię.

